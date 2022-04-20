Россия передала Украине проект документа с четкими формулировками

«Президент говорил о том, что украинская сторона постоянно отходит от ранее данных согласований, отходит от своих слов. Это в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия. В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа», — сказал он.
Он также отметил, что сроки ответа зависят от Киева.
«Мы неоднократно говорили, что динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего, поэтому большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют», — отметил Песков.
Комментируя заявление посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о готовности Иерусалима принять возможную встречу Путина и Зеленского, представитель Кремля отметил, что израильская сторона «не первый раз уже сигнализирует о своей готовности принять такую встречу».
«И мы уже много-много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи», — ответил Песков на вопрос, обсуждалась ли эта тема между Путиным и премьером Израиля Нафтали Беннетом.