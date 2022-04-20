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13:11 (мск), источник: ТАСС

Россия передала Украине проект документа с четкими формулировками

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия передала Украине проект документа с четкими формулировками и ожидает ответа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2022

«Президент говорил о том, что украинская сторона постоянно отходит от ранее данных согласований, отходит от своих слов. Это в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия. В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа», — сказал он.

Он также отметил, что сроки ответа зависят от Киева. 

«Мы неоднократно говорили, что динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего, поэтому большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют», — отметил Песков.

Комментируя заявление посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о готовности Иерусалима принять возможную встречу Путина и Зеленского, представитель Кремля отметил, что израильская сторона «не первый раз уже сигнализирует о своей готовности принять такую встречу».

«И мы уже много-много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи», — ответил Песков на вопрос, обсуждалась ли эта тема между Путиным и премьером Израиля Нафтали Беннетом.

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