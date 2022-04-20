В МИД ФРГ заявили, что у Берлина нет вооружений, которые можно быстро поставить Украине

«У нас в краткосрочной перспективе не имеется ничего, что мы могли бы сейчас действительно быстро и без промедления поставить», — констатировала она.
В этой связи, по ее словам, Берлин согласился поддержать партнеров, которые могли бы предоставить Киеву оружие советского производства, с которым знакомы военные Украины.
Глава МИД ФРГ заявила, что Германия поставила Киеву большое количество вооружений, о которых не упоминалось публично.
«Мы поставили противотанковые системы, [переносные зенитные ракетные комплексы] Stinger и другое оружие, о котором мы никогда не говорили публично, поэтому эти поставки могли произойти быстро», — отметила Бербок.
На вопрос, отправит ли Германия Киеву свою артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000, которая, по мнению некоторых экспертов, нужна Украине, министр ответила, что ФРГ будет обучать киевских солдат навыкам использования более совершенных систем, которые Киев может получить от других стран-партнеров или закупить напрямую. «Если партнеры поставят артиллерию, которую мы больше не можем поставлять, мы поможем с обучением и техническим обслуживанием», — подытожила Бербок.
Во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран заявил, что собственные резервы бундесвера в вопросе поставок вооружений Украине по большей части исчерпаны, но Киев может купить их у оборонных концернов ФРГ, что затем будет компенсировано. Шольц отметил, что сначала Германия поставляла Украине оружие из собственных запасов, однако сейчас эти возможности ограничены.
Ранее Бербок заявила, что Киеву необходимы тяжелые вооружения и что сейчас не время для отговорок в данном вопросе.
26 февраля правительство Германии одобрило поставки оружия Украине. Берлин принял решение отправить властям в Киеве тысячу единиц противотанковых вооружений и 500 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Ранее в тот же день появилась информация о том, что ФРГ разрешила Нидерландам и Эстонии отправить на Украину устаревшие вооружения немецкого производства. 2 марта стало известно, что оружие, обещанное Берлином Киеву, передано Украине. 14 марта власти Германии заявили, что во избежание дополнительных рисков они решили больше не предоставлять сведения о поставках оружия на украинскую территорию.
23 марта агентство DPA сообщило со ссылкой на источники, что Берлин намерен передать Киеву 2 тыс. ручных гранатометов из запасов Бундесвера. 25 марта стало известно, что из Германии на Украину доставлены 1,5 тыс. ПЗРК «Стрела», 100 пулеметов MG3 и 8 млн патронов для огнестрельного оружия. Также Украина намерена приобрести 35 БМП Marder у германского оборонного концерна Rheinmetall.