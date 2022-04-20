Путин выразил уверенность, что благодаря России в Донбассе наступит мир

«Так и будет!» — сказал Путин на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» в ответ на соответствующее пожелание одной из участниц общения.
Говоря о военной спецоперации, глава государства заверил, что РФ будет действовать последовательно и добьется положения, при котором жизнь в Донбассе постепенно нормализуется.
Путин также заявил, что трагедия, которая происходила в Донбассе, вынудила Россию начать специальную военную операцию на Украине.
Одна из участниц общения, 12-летняя Диана, рассказала главе государства, что восемь лет назад переехала вместе с родственниками в Севастополь из Луганска.
«Ты сказала, что в твоей жизни за восемь лет многое изменилось, когда ты уехала из Луганска. К сожалению, и в Луганске, и в Луганской Народной Республике тоже очень многое изменилось за эти годы, но в худшую сторону, потому что все эти восемь лет там продолжались бомбежки, удары артиллерии, боевые действия. И, конечно, людям было очень-очень тяжело», — ответил Путин.
Он обратил внимание, что «по-другому складывались жизни людей в Крыму, в Севастополе, это очевидно».
«Но именно трагедия, которая происходила в Донбассе, в том числе в Луганской Народной Республике, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сегодня все хорошо знают», — добавил президент.
«Именно прежде всего целью этой операции является помощь людям, проживающим в Донбассе, нашим людям, проживающим в Донбассе», — заключил глава государства.
Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Среди требований Москвы — демилитаризация и денацификация Украины, нейтральный и безъядерный статус этого государства, признание российской принадлежности Крыма и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.