Bloomberg раскрыл схему Берлина по поставкам тяжелого вооружения Киеву

Германия не будет поставлять тяжелое вооружение напрямую Украине, вместо этого Берлин передаст это оружие странам Восточной Европы, которые «готовы отправить на Украину технику советских времен». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве ФРГ.
Агентство отмечает, что украинские военнослужащие обучены работать с советской техникой, а с современной европейской пока нет.
Сейчас, сообщил источник Bloomberg, власти обсуждают, какие союзники по НАТО в Восточной Европе будут готовы сотрудничать с Германией.
По словам собеседника, в рамках поддержки Киеву Берлин также предоставит военнослужащим этой страны боеприпасы и помощь с инструктажем. Боеприпасы предназначены для самоходных артиллерийских установок PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), которые на Украину отправляют Нидерланды.
Как уточнил источник Bloomberg, из-за продолжающихся боевых действий инструктаж будет проходить не на Украине, а на территории других государств — Германии или Польши.
Агентство отмечает, что на канцлера Германии Олафа Шольца оказывают сильное давление, в том числе члены правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и Свободная демократическая партия — СвДП), с требованием усилить поддержку Украины, которая включает также отправку тяжелых вооружений. На прошлой неделе эксперт фракции СвДП по вопросам обороны Маркус Фабер сообщил в Twitter, что коалиция поддержала решение об их поставках Киеву.
Германия до начала российской военной операции на Украине отказывалась передавать Киеву оружие, но затем изменила свою позицию. 26 февраля Шольц пообещал передать Украине 1 тыс. противотанковых ракет Panzerfaust и 500 «Стингеров». В марте DPA писало о планах Германии дополнительно поставить Украине 2 тыс. ракет Panzerfaust. Затем агентство сообщило о доставке на Украину из ФРГ 1,5 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов «Стрела» и 100 пулеметов MG3.
19 апреля Шольц заявил, что бундесвер исчерпал лимит поставок оружия для Украины из своих резервов. По его словам, правительство запросило производителей о том, насколько быстро они смогут предоставить необходимое вооружение Киеву.