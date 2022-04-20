Москва не получила ответ Киева на предложения по соглашению, заявили в МИД

«Россия никогда не исповедовала отказ от переговоров… На соответствующую просьбу киевского режима о ведении переговоров Россия дала свое согласие и приступила к конструктивной работе», — сказала Захарова на брифинге.
При этом Киев всячески этой работе сопротивляется, использует излюбленную тактику затягивания переговоров, добавила она. «Сегодня было сказано российскими представителями о том, что очередные предложения были переданы представителям киевского режима, которые участвуют в процессе, хотела бы просто подраскрыть дату, когда эти материалы были переданы: это была пятница. А сегодня — среда. Вот до сегодняшнего дня никакого ответа получено не было», — сказала Захарова.
«С пятницы у них просто зависли эти самые российские предложения. Хотят вести переговоры — пожалуйста. Но в письменном виде, а не на словах, не у микрофонов», — отметила официальный представитель МИД РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.