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17:38 (мск), источник: ТАСС

С космодрома Плесецк произвели успешный пуск ракеты «Сармат»

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» осуществлен с космодрома Плесецк Архангельской области. Об этом сообщили в среду в Минобороны России.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня в 15:12 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования “Сармат”, — заявили в Минобороны России.

«Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», — добавили там.

«“Сармат” — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны», — отметили в ведомстве.

«В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный ракетный комплекс “Сармат” заменит “Воеводу”, — также сообщили в Минобороны.

Президент РФ Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

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