С космодрома Плесецк произвели успешный пуск ракеты «Сармат»

«Сегодня в 15:12 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования “Сармат”, — заявили в Минобороны России.
«Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», — добавили там.
«“Сармат” — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны», — отметили в ведомстве.
«В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный ракетный комплекс “Сармат” заменит “Воеводу”, — также сообщили в Минобороны.
Президент РФ Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».