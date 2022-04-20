Российские военные уничтожили более 150 украинских националистов

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по 12 украинским военным объектам. <…> В результате ударов уничтожены более 150 националистов, пять установок реактивной системы залпового огня и восемь единиц бронетехники», — сказал он на брифинге.
Поражены два пункта управления ВСУ в населенных пунктах Гусаровка и Андреевка, три района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в Архангеловке, Краматорске и Селидово, а также шесть опорных пунктов формирований националистов в районе Попасной.
Вблизи населенного пункта Языково также уничтожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», добавил генерал.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.