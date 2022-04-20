Как в этом году оплатят работу в майские праздники В этом году на майские выходные не будут распространяться коронавирусные ограничения, которые действовали раньше
Фоторепортажи
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
29Скончался Владимир Жириновский
20:22 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные уничтожили более 150 украинских националистов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. ВКС России за день поразили ракетами 12 украинских военных объектов, в результате ударов погибли более 150 бойцов нацбатов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по 12 украинским военным объектам. <…> В результате ударов уничтожены более 150 националистов, пять установок реактивной системы залпового огня и восемь единиц бронетехники», — сказал он на брифинге.

Поражены два пункта управления ВСУ в населенных пунктах Гусаровка и Андреевка, три района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в Архангеловке, Краматорске и Селидово, а также шесть опорных пунктов формирований националистов в районе Попасной.

Вблизи населенного пункта Языково также уничтожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», добавил генерал.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Кадыров рассказал о зачистке 'Азовстали' от националистов
В Китае предупредили Россию об опасной ловушке США
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Минобороны РФ обратилось к командирам и военным ВСУ с предложением сложить оружие
Войска России уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве
Путин: Украина отошла от договоренностей в Стамбуле, переговоры в тупике
У берегов Крыма фрегат Черноморского флота уничтожил украинский «Байрактар»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь