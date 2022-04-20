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22:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский заявил о готовности обменять пленных россиян на украинцев в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять пленных россиян на своих военных и гражданских, находящихся в Мариуполе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

Источник: Reuters

«Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских людей, российских военных», — заявил президент, добавив, что украинские власти готовы ради украинцев на любой формат обмена и готовы к диалогу.

Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что при возврате контрактников, попавших в плен во время спецоперации на Украине, возникают сложности. По заявлению омбудсмена, пока российским властям удалось добиться возвращения лишь одного из девяти оказавшихся в плену уральцев.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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