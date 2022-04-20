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21:39 (мск), источник: РБК

США ввели санкции против первого зампреда ЦБ и главы «Открытия»

США ввели санкции в отношении 29 физических лиц и 40 юридических лиц из России. Об этом сообщается на сайте американского Минфина. В санкционные списки были включены первый зампредседателя ЦБ России Ксения Юдаева и председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Источник: РИА "Новости"

В санкционный список также попали:

Михаил Алексеев, заместитель председателя ЦБ; Алексей Симановский, советник главы ЦБ; Владимир Колычев, замминистра финансов; Надежда Черкасова, заместитель председателя правления банка «ФК Открытие»; Евгений Гадецкий, генеральный директор «Специнвестсервис»; Пол Голдфинч, член наблюдательного совета банка «ФК Открытие»; Анатолий Карачинский, член наблюдательного совета банка «ФК Открытие», президент IBS Group; Ирина Кремлева, член правления «ФК Открытие».

Кроме того, под американские санкции попал сын бизнесмена Константина Малофеева Кирилл, а также еще несколько человек, связанных с банком «ФК Открытие»: зампреды правления Дмитрий Левин, Виктор Николаев, Татьяна Нестеренко, члены наблюдательного совета Андрей Голиков.

Также санкции были введены в отношении медиагруппы «Царьград» и ПАО «Транскапиталбанк» — это оператор услуг платежной инфраструктуры, которая предоставляется новой платежной системе Hello, которую зарегистрировал ЦБ.

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