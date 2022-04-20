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21:52 (мск), источник: Lenta.Ru

В США назвали причину расширения списка санкций

Министерство финансов США назвало причину расширения черного списка по России. Как отметили в ведомстве, это было сделано за попытки обхода ранее введенных американских санкций, передает ТАСС.

Источник: Агентство «Москва»

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сегодня внесло в черный список организации и лица, которые вовлечены в попытки уклониться от санкций в отношении России, введенных Соединенными Штатами и их зарубежными партнерами», — пояснили в Минфине.

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В новый санкционный список попали Транскапиталбанк и более 40 лиц и организаций, которые американское ведомство называет «глобальной сетью» и полагает, что ею управляет российский бизнесмен, предприниматель Константин Малофеев.

Ранее стало известно, что Минфин США ввел новый пакет санкций против России, они коснутся 29 физических и 40 юридических лиц. Рестрикции введены в том числе в отношении первых заместителей председателя Центробанка Ксении Юдаевой и Михаила Алексеева.

Соединенные Штаты внесли в списки ограничений 16 человек, связанных, по их мнению, с банком «Открытие». Среди них председатель правления банка Михаил Задорнов и заместитель председателя правления Надия Черкасова.

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