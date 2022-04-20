В США назвали причину расширения списка санкций

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сегодня внесло в черный список организации и лица, которые вовлечены в попытки уклониться от санкций в отношении России, введенных Соединенными Штатами и их зарубежными партнерами», — пояснили в Минфине.
В новый санкционный список попали Транскапиталбанк и более 40 лиц и организаций, которые американское ведомство называет «глобальной сетью» и полагает, что ею управляет российский бизнесмен, предприниматель Константин Малофеев.
Ранее стало известно, что Минфин США ввел новый пакет санкций против России, они коснутся 29 физических и 40 юридических лиц. Рестрикции введены в том числе в отношении первых заместителей председателя Центробанка Ксении Юдаевой и Михаила Алексеева.
Соединенные Штаты внесли в списки ограничений 16 человек, связанных, по их мнению, с банком «Открытие». Среди них председатель правления банка Михаил Задорнов и заместитель председателя правления Надия Черкасова.