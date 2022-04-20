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21:47 (мск), источник: © РИА Новости

Киев сорвал гуманитарную операцию на «Азовстали»

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Гуманитарным коридором для эвакуации с территории металлургического комбината «Азовсталь», открытым Вооруженными силами РФ, никто не воспользовался, гуманитарную операцию сорвали киевские власти, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Источник: © РИА Новости

«Вооруженные силы России сегодня, 20 апреля 2022 года, исключительно в гуманных целях с 14 часов (мск) открывали гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения с территории металлургического комбината “Азовсталь” в Мариуполе, которое, по заявлениям украинской стороны, якобы там находится, а также предлагали военнослужащим ВСУ, боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам сложить оружие и добровольно сдаться в плен. Вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция киевскими властями цинично сорвана, указанным коридором никто не воспользовался», — сказал он на брифинге.

Мизинцев подчеркнул, что командиры националистических батальонов не использовали очередную возможность спасти себя и жизни подчиненных. Генерал заявил, что киевские власти проигнорировали российские инициативы, проявили бесчеловечное отношение и не отдали приказа украинским военнослужащим сложить оружие.

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