Киев сорвал гуманитарную операцию на «Азовстали»

«Вооруженные силы России сегодня, 20 апреля 2022 года, исключительно в гуманных целях с 14 часов (мск) открывали гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения с территории металлургического комбината “Азовсталь” в Мариуполе, которое, по заявлениям украинской стороны, якобы там находится, а также предлагали военнослужащим ВСУ, боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам сложить оружие и добровольно сдаться в плен. Вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция киевскими властями цинично сорвана, указанным коридором никто не воспользовался», — сказал он на брифинге.
Мизинцев подчеркнул, что командиры националистических батальонов не использовали очередную возможность спасти себя и жизни подчиненных. Генерал заявил, что киевские власти проигнорировали российские инициативы, проявили бесчеловечное отношение и не отдали приказа украинским военнослужащим сложить оружие.