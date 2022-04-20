20 апреля, источник: Lenta.Ru
Турция отказалась быть гарантом для Украины
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара отказывается быть гарантом для Украины по примеру пятого пункта Устава НАТО. Его слова приводит РИА Новости.
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«Смотрите, мы не против того, чтобы стать гарантом Украине. Но украинская сторона требует гарантии по примеру пятого пункта Устава НАТО. Против этого выступают и США, и Великобритания, в том числе и мы», — сказал министр, добавив, что необходимо понять сам процесс: в чем заключаются эти гарантии и какие будут требования.
Ранее Чавушоглу заявил, что Анкара надеется на скорую встречу российского президента Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского.
Он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен переговорить со своим российским коллегой Путиным в ближайшие дни. Министр добавил, что глава Турции находится в «активных контактах» с Москвой и Киевом.