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20 апреля, источник: РБК

Марин Ле Пен заявила о неприемлемости действий России на Украине

Военные действия России в рамках спецоперации на Украине неприемлемы, заявила кандидат в президенты Франции, председатель «Национального объединения» Марин Ле Пен в ходе итоговых теледебатов с действующим французским лидером Эммануэлем Макроном.

Источник: AFP 2022

«Моя солидарность и мое абсолютное сострадание с народом Украины. Российское вторжение, атака на Украину неприемлемы», — сказала Ле Пен в эфире телеканала France 2, отметив, что усилия Макрона по установлению мира заслуживают поддержки. По ее словам, Париж должен оказывать Украине гуманитарную и финансовую помощь, а также поставлять оборонительное вооружение.

«Но нам необходимо быть осторожными. Поставка (наступательных-РБК) вооружений может превратить Францию в союзника в войне. Вот в чем проблема», — сказала Ле Пен.

Лидер «Национального объединения» также добавила, что согласна со всеми санкциями, которые были введены в отношении российских олигархов и банков.

Единственные санкции, с которыми она не согласна, это запрет на импорт российской нефти и газа, поскольку это — неверный метод, продолжила Ле Пен.

По ее словам, эта мера затронет не столько Россию, сколько французский народ. «Я боюсь, что это бросит Россию в объятия Китая, и в будущем это будет настолько близкий союз, что они превратятся в супердержаву экономически, в денежном выражении или даже в военном плане. Это может стать огромным риском для Запада, Европы и Франции», — сказала Ле Пен.

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Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, президент Владимир Путин в качестве целей назвал защиту мирных жителей Донбасса от «издевательств, геноцида» со стороны украинских властей (позднее он назвал эту цель главной), демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства. В Минобороны заявили, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам. На Украине назвали российскую спецоперацию нападением, ввели военное положение и разорвали с Москвой дипотношения.

Выборы президента во Франции проходят с 10 апреля. Лидерами по итогам первого тура стали действующий глава государства Эмманюэль Макрон (27,84%) и Марин Ле Пен (23,15%). Оба они будут участвовать во втором туре, который пройдет 24 апреля.

Во время кампании Ле Пен дала ряд обещаний. В частности, она заявила, что не планирует «фрекзита» — выхода Франции из Евросоюза, но выведет страну из объединенного командования НАТО, как это было сделано при Шарле де Голле. При этом Франция не будет отказываться от применения ключевой статьи 5 договора Североатлантического альянса, которая предусматривает, что в случае нападения на одного члена НАТО все союзники присоединяются к его обороне, оговорилась кандидат в президенты.

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