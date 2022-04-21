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02:05 (мск), источник: ТАСС

В Пентагоне заявили, что Украина не получала от других стран самолеты

Киеву направляли только запчасти, сообщил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Украины не получили от других стран самолеты в качестве военной помощи, Киеву были направлены только запчасти. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он признал, что изложенная им во вторник на брифинге информация о получении Украиной дополнительных самолетов от других государств не соответствует действительности. «Я ошибся. Они не получали целые самолеты от другого государства», — уточнил Кирби. Вместе с тем он заострил внимание на том, что при содействии США Киеву было передано «достаточно запчастей и дополнительного оборудования», чтобы обеспечить работоспособность дополнительных самолетов. По сведениям источников Си-эн-эн, украинской стороне удалось починить таким образом 20 самолетов.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Между тем посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что милитаризация Украины Западом «напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности». Москва призывает «спонсоров киевского режима прекратить поощрять кровопролитие на Украине и всерьез задуматься о последствиях своей деятельности», отметил дипломат, комментируя поставки оружия Киеву.

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