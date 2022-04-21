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03:01 (мск), источник: Газета.Ру

Украина предложила России переговоры в Мариуполе

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна хочет решить вопрос эвакуации мирных жителей из Мариуполя дипломатическим путем и предложила провести «спецраунд» переговоров с Россией в осажденном городе.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Twitter политика.

«Мы готовы провести “специальный раунд переговоров” прямо в Мариуполе. Один на один. Двое на двое. Спасти наших ребят, азовцев, военных, мирных жителей, детей, живых и раненых. Каждого. Потому что они наши. Потому что они в моем сердце. Навсегда», — написал он.

Руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия добавил, что он и Подоляк «готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной об эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей».

Ранее руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что исход переговоров с Украиной зависит от готовности Киева учесть законные требования Москвы.

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