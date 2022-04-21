Украина предложила России переговоры в Мариуполе

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Twitter политика.
«Мы готовы провести “специальный раунд переговоров” прямо в Мариуполе. Один на один. Двое на двое. Спасти наших ребят, азовцев, военных, мирных жителей, детей, живых и раненых. Каждого. Потому что они наши. Потому что они в моем сердце. Навсегда», — написал он.
Руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия добавил, что он и Подоляк «готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной об эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей».
Ранее руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что исход переговоров с Украиной зависит от готовности Киева учесть законные требования Москвы.