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03:27 (мск), источник: Life.ru

Дипломат Полищук: Спецоперация завершится, когда будут выполнены задачи

А среди них защита мирного населения республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, снятие угроз, которые возникли там для России.

Источник: РИА "Новости"

Российская специальная военная операция на Украине завершится, когда будут выполнены поставленные задачи. В том числе будут устранены угрозы из-за освоения территории этой страны Североатлантическим альянсом. Об этом заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены её задачи», — сказал дипломат.

В числе этих задач «Операции Z» он упомянул защиту населения Донбасса, демилитаризация и денацификацию Украины, а также снятие угроз России, которые появились из-за освоения территории соседней страны военными НАТО.

Как сообщал Лайф, ранее опрос ВЦИОМа показал, что почти 80% россиян видят угрозу для РФ в нацистских организациях на Украине. С тем, что власти Незалежной скорее поддерживают подобные радикальные организации, согласилось 70% соотечественников, а 14% убеждены, что украинское руководство их попросту не замечает.

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