Байден выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины 21 апреля

Согласно расписанию Байдена, в 9:45 по местному времени (16:45 мск) американский президент представит дополненную информацию по России и Украине. Другие детали будущего выступления не раскрываются.
Примерно через полчаса после назначенного выступления Байден отправится в Портленд, где проведет ряд публичных мероприятий.
20 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уклонилась от ответа на вопрос, стремятся ли США к очевидному военному поражению России в спецоперации по защите Донбасса и победе Украины.
Администрация Байдена публично заняла сторону Украины в ситуации вокруг проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса и последовательно выступает за военную эскалацию конфликта. Американская сторона вводит санкции против российской экономики, а также оказывает Киеву материальную помощь в виде поставок вооружений.
Обстановка в Донбассе значительно обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России и попросили о признании своей независимости.
21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. В Минобороны указали, что удары будут наноситься только по военным объектам, а не гражданским. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.