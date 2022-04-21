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07:15 (мск), источник: © РИА Новости

Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций

ПЕКИН, 21 апр — РИА Новости. Односторонние санкции и политика двойных стандартов недопустимы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении для Азиатского экономического форума, который проходит в Боао на китайском острове Хайнань.

Источник: AP 2022

«Все страны мира плывут на одном большом корабле с общей судьбой. Если они хотят пересечь яростные волны и продолжать путь к светлому будущему, они должны действовать в одном направлении. Недопустимо пытаться бросить кого-либо в море», — приводит слова китайского лидера Центральное телевидение страны.

Си Цзиньпин призвал отказаться от политики двойных стандартов и злоупотребления односторонними санкциями. Он отметил необходимость придерживаться мирного разрешения разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, а также поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов.

Азиатский экономический форум, который неформально называют «восточным Давосом», открылся в среду. В этом году форум, который продлится по 22 апреля, пройдет под девизом «Мир в условиях COVID-19 и после: совместная работа для глобального развития и общего будущего».

Россия начала 24 февраля специальную военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.

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