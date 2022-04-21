Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций

«Все страны мира плывут на одном большом корабле с общей судьбой. Если они хотят пересечь яростные волны и продолжать путь к светлому будущему, они должны действовать в одном направлении. Недопустимо пытаться бросить кого-либо в море», — приводит слова китайского лидера Центральное телевидение страны.
Си Цзиньпин призвал отказаться от политики двойных стандартов и злоупотребления односторонними санкциями. Он отметил необходимость придерживаться мирного разрешения разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, а также поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов.
Азиатский экономический форум, который неформально называют «восточным Давосом», открылся в среду. В этом году форум, который продлится по 22 апреля, пройдет под девизом «Мир в условиях COVID-19 и после: совместная работа для глобального развития и общего будущего».
Россия начала 24 февраля специальную военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.