МИД РФ: «пятерка» СБ ООН может составить основу государств-гарантов для Украины

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, Великобритания, США, Франция) могут составить основу государств — гарантов для Украины, этот вопрос обсуждается на российско-украинских переговорах. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«Действительно, на этих переговорах, помимо нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, предусматривающего ее демилитаризацию и денацификацию, рассматриваются вопросы предоставления ей гарантий безопасности со стороны ряда стран, — указал дипломат. — Предполагается, что основу института государств-гарантов может составить “пятерка” постоянных членов Совета Безопасности ООН. Не исключены и другие опции, поэтому точный список еще не определен».