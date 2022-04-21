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08:09 (мск), источник: Life.ru

Spiegel предрёк Шольцу отставку из-за отказа поставлять тяжёлое оружие Украине

Оппозиционные партии планируют продавить решение о таких поставках через Бундестаг, если его не примет немецкий канцлер.

Источник: Reuters

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу может грозить отставка из-за отказа поставлять Украине тяжёлое вооружение. Такое мнение высказало издание Spiegel.

Как отмечается в статье, в правящих кругах ФРГ обострилась политическая борьба. Оппозиционные партии планируют принять резолюцию о поставках такого вооружения, но уже в обход мнения канцлера. Соответствующий документ планируется внести в Бундестаг на следующей неделе.

«Фактически это означает вопрос о доверии Шольцу большинства в Бундестаге», — поясняется в статье.

Там говорится, что канцлером недовольны многие. Таким образом, украинский вопрос может привести к его отставке, резюмируют авторы материала.

Ранее Лайф писал, что Германия сократила перечень вооружения, поставляемого на Украину. По данным издания Bild, из 15 пунктов, которые в документ внёс Киев, там осталось всего три позиции. Тяжёлое вооружение больше не упоминается.

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