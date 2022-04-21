Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя

«Вооруженными силами Российской Федерации и силами Донецкой Народной Республики освобожден Мариуполь», — заявил Шойгу.
По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь».
На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «Азовсталь» с находящимися [там] остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована.
Сергей Шойгуминистр обороны РФ
Шойгу отметил, что в течение двух последних дней российская сторона с 14 до 16 часов объявляет режим тишины, прекращаются все боевые действия и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории завода «Азовсталь».
По его словам, на момент окружения Мариуполя численность группировки ВСУ, иностранных наемников составляла около 8 100 человек. «В ходе освобождения города более 4 тыс. уничтожены, 1 478 сдались в плен, оставшаяся группировка более 2 тыс. блокирована в промзоне “Азовстали”», — заявил министр обороны.
Шойгу сообщил, что войскам РФ нужно три-четыре дня, чтобы завершить работу по «Азовстали». «Что касается тех, кто скрылся на заводе “Азовсталь”: [они] заблокированы там основательно и по всему периметру. Нам требуется порядка трех-четырех дней, чтобы завершить эту работу по “Азовстали”», — сказал глава Минобороны.
ВС РФ и подразделения республик Донбасса в Мариуполе принимали все меры для защиты населения, доложил Шойгу Путину.
Освобождая Мариуполь, российская армия и подразделения народной милиции ДНР принимали все меры для сохранения жизни мирных граждан. Здесь по вашему поручению, Владимир Владимирович, ежедневно с 21 марта открывались гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан.
Сергей Шойгуминистр обороны РФ
Министр также отметил, что, несмотря на противодействие со стороны боевиков и других сил, России удалось эвакуировать из Мариуполя 142 711 мирных граждан. «Освобождены все заложники, находившиеся в морском торговом порту, включая экипажи морских судов, у которых те, кто захватывал их, уничтожили все системы связи, чтобы они не могли ни с кем связаться. Порт заминирован. Морская акватория перекрыта. Надеюсь, что сейчас у них появится возможность выйти из этого порта», — сказал Шойгу.