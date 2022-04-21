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10:18 (мск), источник: ТАСС

Путин приказал отменить штурм «Азовстали»

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече в четверг с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу назвал нецелесообразным штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и приказал его отменить.

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«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», — распорядился верховный главнокомандующий. «Есть!» — ответил министр обороны.

Путин объяснил свой приказ соображениями сохранения жизни российских военных.

«Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», — подчеркнул президент.

«Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — распорядился он.

Путин также поручил Шойгу еще раз предложить всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. «Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь», — отметил президент.

Шойгу доложил Путину, что весь Мариуполь находится под контролем, боевики надежно заблокированы на территории завода «Азовсталь».

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