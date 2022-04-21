МИД объявил персонами нон грата всех сотрудников консульств стран Балтии

Так, послов Латвии и Эстонии Мариса Риекстиньша и Маргуса Лайдре, а также временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене 21 апреля вызвали на Смоленскую площадь. Им заявили решительный протест в связи с закрытием российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве, а также канцелярии консульского отдела посольства в Тарту.
«На основе принципа взаимности, а также с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины объявили о принятом решении отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт- Петербурге и его канцелярии в Пскове, генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении МИД.
Москва объявила руководителей и консульских сотрудников эстонской и латвийской миссий персонами нон-грата. Не являющиеся российскими гражданами консульские служащие и административно-технический персонал признаны неприемлемыми.
МИД предписал всем упомянутым лицам покинуть Россию в те же сроки, какие прибалтийские страны отвели для отъезда сотрудников российских консульских миссий.
В начале апреля власти Литвы и Латвии понизили уровень дипломатических отношений с Россией — это первая подобная мера в Европе. В литовском МИД объявили о закрытии российского консульства в Клайпеде, а также попросили российского посла покинуть страну. В прибалтийских странах пояснили, что это ответ на ситуацию в украинском городе Буча, которую в российском Минобороны считают провокацией.
Всего после начала спецоперации зарубежные страны выслали более 400 российских дипломатов. Москва дает ответ на каждое подобное решение.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.