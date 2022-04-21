В Антарктике стало рекордно мало льдаУченые из университета Сунь Ятсена и Южной морской научно-технической лаборатории провинции Гуандун отметили, что площадь льда побила антирекорд второй раз за пять лет
Фоторепортажи
11Взрывная волна
12Космический размах: главные прорывы года
13:56 (мск), источник: РБК

Великобритания ввела санкции против Конашенкова, Чуприяна и «Калашникова»

Под персональные санкции Великобритании также попали глава разработчика гиперзвуковых ракет «Циркон» Обносов, первый замглавы ФСБ Королев и ряд высокопоставленных военных. В российском МИДе ранее обещали Лондону жесткий ответ.

Источник: AP 2022

Великобритания внесла в санкционный список еще 26 российских граждан и компаний, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.

Под ограничения попали:

  • представитель Минобороны Игорь Конашенков;
  • и.о. главы МЧС Александр Чуприян;
  • первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев;
  • глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (разработчик гиперзвуковых ракет «Циркон») Борис Обносов;
  • глава медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов;
  • военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко и другие.

Также Великобритания ввела санкции против командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, первого замначальника Генштаба генерал-полковника Николая Богдановского, командующего Силами специальных операций (ССО) генерал-майора Валерия Флюстикова, начальника Главного штаба ВМФ — первого заместителя главнокомандующего ВМФ России Адрея Воложинского.

Среди организаций под санкциями оказались Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАШ), концерн «РТИ Системы», ракетно-космический центр «Прогресс», АО «Промтех-Дубна», Арзамасский машиностроительный завод, а также концерн «Калашников».

Санкции предусматривают заморозку активов. Лицам, попавшим в список, также запрещен въезд в Великобританию.

С конца февраля Великобритания, как и Евросоюз и США, несколько раз ужесточала санкции против России. Под ограничения попали как высшее российское руководство — президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, так и ряд российских бизнесменов, глав компаний и организаций. Санкции также коснулись финансового, промышленного и других секторов экономики.

В российском МИДе эти ограничения назвали незаконными. Говоря о санкциях против российского президента и министра представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что у них нет счетов в Великобритании или в какой-либо другой зарубежной стране. В целом же она пообещала Лондону «ответные пропорциональные жесткие меры». «Их результатом, несомненно, станет подрыв британских интересов в России», — заявила представитель МИДа.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин объяснил приказ отменить штурм «Азовстали»
Поклонская ответила на призыв лишить ее наград
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь