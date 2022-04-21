Великобритания ввела санкции против Конашенкова, Чуприяна и «Калашникова»

Великобритания внесла в санкционный список еще 26 российских граждан и компаний, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.
Также Великобритания ввела санкции против командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, первого замначальника Генштаба генерал-полковника Николая Богдановского, командующего Силами специальных операций (ССО) генерал-майора Валерия Флюстикова, начальника Главного штаба ВМФ — первого заместителя главнокомандующего ВМФ России Адрея Воложинского.
Среди организаций под санкциями оказались Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАШ), концерн «РТИ Системы», ракетно-космический центр «Прогресс», АО «Промтех-Дубна», Арзамасский машиностроительный завод, а также концерн «Калашников».
Санкции предусматривают заморозку активов. Лицам, попавшим в список, также запрещен въезд в Великобританию.
С конца февраля Великобритания, как и Евросоюз и США, несколько раз ужесточала санкции против России. Под ограничения попали как высшее российское руководство — президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, так и ряд российских бизнесменов, глав компаний и организаций. Санкции также коснулись финансового, промышленного и других секторов экономики.
В российском МИДе эти ограничения назвали незаконными. Говоря о санкциях против российского президента и министра представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что у них нет счетов в Великобритании или в какой-либо другой зарубежной стране. В целом же она пообещала Лондону «ответные пропорциональные жесткие меры». «Их результатом, несомненно, станет подрыв британских интересов в России», — заявила представитель МИДа.