Зарубежные СМИ: Как прошли дебаты Эмманюэля Макрона и Марин Ле Пен?

Чем еще запомнились дебаты? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на «Ъ FM».
Едва ведущие объявили, что Марин Ле Пен будет говорить первой, она поморщилась при виде декора позади, имитирующего Елисейский дворец, и начала: «Франция — это ее люди». Но ее голос заглушился звуком джингла. Фальстарт. Она смущена, а Макрон улыбнулся — так описывает начало дебатов французская Le Monde. В течение почти трех часов, словно удав, Эмманюэль Макрон постепенно давил на соперницу, пока та не задохнулась. А многочисленные знаки уважения со стороны президента, регулярно отпускающего фразу «вы правы», были призваны лишь указать на нестыковки в рассуждениях оппонента, считает газета.
Марин Ле Пен пыталась показать, что французы не должны бояться дать ей шанс управлять страной, а Эмманюэль Макрон старался изменить свой образ как человека, которого граждане предпочитают ненавидеть, пишет британская The Guardian.
Но, прежде всего, оба стремились показать, что понимают озабоченность своих соотечественников. Кандидат от ультраправой партии говорила о снижении налогов, в том числе НДС на топливо и энергию, чтобы французские семьи тем самым смогли получать дополнительно до €200 каждый месяц.
Действующий президент парировал: заморозить цены в период кризиса более эффективно. Но первое настоящее столкновение произошло из-за заработной платы, когда Макрон отклонил предложение Ле Пен увеличить ее на 10%.
Газета отмечает: президент — опытный спорщик, и по привычке он объяснял политические вопросы в манере директора школы, а лидер «Национального объединения» полагалась на эмоциональные выражения «шокирующе» и «неприемлемо», перескакивая с одной темы на другую.
Обстановка становилась более напряженной, когда обсуждались вопросы от технологических стартапов до роли религии в общественной жизни, хотя до градуса враждебности предыдущей встречи Макрона и Ле Пен в 2017-м дело не дошло, отмечает Bloomberg. Действующий президент раскритиковал свою 53-летнюю соперницу за то, что она смешивает ислам, безопасность и терроризм. По его мнению, план Ле Пен запретить ношение хиджабов во всех общественных местах вызовет бурные беспорядки.
Ле Пен же стремилась изобразить Макрона как лидера, оторванного от экономических реалий французских семей, тот в свою очередь попытался представить ее марионеткой Владимира Путина, пишет The Wall Street Journal. Президент напомнил, что партия Ле Пен взяла кредит в 2014 году почти на €9,5 млн у российско-чешского банка со связями в Кремле, и задолженность все еще выплачивается. В ответ Марин Ле Пен отчитала Макрона за невыполнение обещания облегчить политическим партиям финансирование.
Как сообщает американское издание, дебаты подчеркнули контраст между Ле Пен и Макроном, а также показали, что Франция стала страной, глубоко расколотой по восприятию своей национальной идентичности и положению в мире.