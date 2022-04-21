ЕС включил бизнесменов Пригожина и Курченко в черный список по Украине

«Совет ЕС считает, что два физических лица должны быть добавлены в список лиц, организаций и структур, указанных в “Приложении 1”, в отношении которых действуют ограничительные меры за их роль в подрыве территориальной целостности и независимости Украины и получение доходов от решений России, связанных с присоединением Крыма и дестабилизацией Восточной Украины», — говорится в заявлении. В приложении указаны фамилии Пригожина и Курченко.
Эти ограничительные меры включают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку финансовых активов.
Пригожин с 2020 года уже входит в черный список ЕС за приписываемые ему роль в ливийском конфликте и финансирование частной военной компании «Вагнер».
Евросоюз начал вводить санкции против России с весны 2014 года. Самые масштабные пакеты санкций были введены в период после начала Россией специальной операции на Украине 24 февраля. На данный момент ограничительные меры ЕС применяются в общей сложности к 1 093 физическим лицам и 80 организациям из России, Белоруссии, Украины, Луганской и Донецкой народных республик.