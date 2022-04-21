Великобритания запрещает импорт из России серебра, изделий из дерева и икры

Кроме того, Лондон увеличит пошлины на 35 процентных пунктов на российские и белорусские товары на сумму около £130 млн, включая алмазы и каучук.
Великобритания ранее сегодня, 21 апреля, ввела санкции против 26 физических и юридических лиц. Под ограничения попали официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, концерн «Калашников», РКЦ «Прогресс».
Лондон вводит санкции против России в ответ на военную операцию на Украине, которая проводится с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Ранее Великобритания запретила импорт ряда изделий из железа и стали, экспорт квантовых технологий, предметов роскоши и ввела другие ограничения. Под санкции попали больше 1,2 тыс. физических и юридических лиц.