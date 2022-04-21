17:29 (мск), источник: © РИА Новости
США закрыли порты для российских судов
ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. США запрещают российским судам доступ в свои порты в рамках санкций из-за спецоперации на Украине, заявил американский президент Джо Байден.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Сегодня я объявляю, что США запретят судам, связанным с Россией, заходить в наши порты, как это уже сделано в Европе. Это означает, что ни один корабль, который ходит под российским флагом, принадлежит или используется в российских интересах, не получит разрешения на швартовку в портах США или доступ к нашим берегам. Ни один», — сказал он.
Байден назвал вводимую меру «очередным критически значимым шагом, которые мы предпринимаем вместе с нашими партнерами в Евросоюзе, Великобритании, Канаде, чтобы лишить Россию выгод международной экономической системы, которыми они так пользовались в прошлом».
После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины страны Запада усилили санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.
Действия американских и европейских чиновников уже обернулись экономическими проблемами для их стран и вызвали рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.