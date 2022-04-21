Россия внесла в стоп-лист Цукерберга, Харрис и еще 27 граждан США

«В ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции, под которые администрация [президента США] Джо Байдена подводит все большее число граждан России — как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов, ученых и деятелей культуры, — в стоп-лист вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников», — говорится в сообщении дипведомства, распространенном в четверг.
В стоп-лист вошли вице-президент США Камала Харрис и глава Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг. «В ближайшее время последует новое объявление об очередном пополнении российского стоп-листа в порядке контрмер на враждебные действия властей США», — указали в министерстве.
Кроме того, введены санкции в отношении 61 гражданина Канады. «Указанным лицам (61 человеку), в числе которых высшие государственные чиновники, действующие и отставные военнослужащие, представители экспертного сообщества и ведущих СМИ, непосредственно причастные к выработке, обоснованию и реализации русофобского курса правящего в Канаде режима, бессрочно запрещается въезд в Российскую Федерацию», — сообщили в МИД.
В дипведомстве пояснили, что этот шаг РФ предприняла «в ответ на постоянно вводимые официальной Оттавой антироссийские санкции, включая запрет на въезд в Канаду и иные дискриминационные меры против российских официальных лиц, военных, экспертов и журналистов».
Как отмечается в заявлении, Россия предупреждает «канадских кураторов» ВСУ и нацбатальонов об ответственности за военные преступления их подопечных, виновные будут наказаны. В МИД РФ подчеркнули, что с российской стороны будет продолжена линия, «предполагающая решительный отпор русофобским акциям официальной Оттавы», включая поставки вооружений и попустительство отправке наемников на Украину.