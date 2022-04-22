В ОАГ приняли решение лишить Россию статуса наблюдателя

В ходе прямой трансляции, была принята резолюция лишить Россию статуса наблюдателя при ОАГ до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия. Несмотря на то, что ряд стран воздержались в ходе голосования, резолюция была принята при 25 голосах «за».
Сегодня ОАГ объединяет 34 государства Северной и Южной Америки, кроме Кубы и Венесуэлы. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне. Статус наблюдателя при ОАГ имеют 70 государств.
Тем не менее, с 2010 года отмечается ослабление роли ОАГ в качестве международной организации из-за появления параллельных международных организаций, в состав которых Соединенные Штаты не входят — например, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и Союз южноамериканских наций (UNASUR).