США заподозрили армию Китая в поддержке России

Сингх рассказал, что китайские корпорации и банки «в основном» не обходят санкции против России. «Однако есть вызывающие тревогу свидетельства того, что НОАК предоставляет поддержку российским вооруженным силам через ряд прямых и непрямых каналов», — сообщил он на онлайн-семинаре (цитата по ТАСС).
Каких-либо подробностей американский чиновник не привел.
По мнению Далипа Сингха, Китай и Россия заинтересованы в том, «чтобы подрывать позиции США и Запада».
Он также считает, что власти КНР заинтересованы в том, чтобы продлить геополитический конфликт между Россией и Западом, потому что благодаря этому Пекин может получить «рычаг влияния, особенно на Россию».
Пентагон не видит признаков, что военные Китая помогают России, заявил представитель военного ведомства Джон Кирби. «Мы не видим указаний на то, что Китай предоставляет военную помощь России», — сказал он на брифинге.
24 февраля Владимир Путин объявил об операции по «демилитаризации и денацификации» Украины. Страны Запада в ответ ввели уже несколько пакетов антироссийских санкций, но Китай отказался к ним присоединяться. В марте Financial Times писала, что Россия запросила у КНР военную технику и другую помощь, но МИД Китая и Кремль не подтвердили эту информацию. Американские власти грозили Пекину санкциями, если он будет помогать Москве обходить санкции или поставлять вооружения. МИД КНР заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина не имеет границ.
О попытках США отговорить Китай от сотрудничества с Россией — в материале «Ъ» «Последнее китайское предубеждение».