Замкомандующего войсками ЦВО назвал цели второго этапа военной операции на Украине

«С начала второй фазы военной операции, она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики», — сказал Миннекаев на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области в пятницу.
Он также заявил, что Россия сейчас «воюет со всем миром, как было в Великую Отечественную войну».
«Вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию», — сказал Рустам Миннекаев.
В ЦВО входят подведомственные Минобороны учреждения, располагающиеся в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах. Штаб ЦВО находится в Екатеринбурге.
В Южную Украину входят Херсонская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Днепропетровская области. Ранее Минобороны России заявляло, что взяло под контроль всю Херсонскую область. Власти Украины сообщали, что на территории области готовится референдум о создании Херсонской народной республики по аналогии с Донецкой и Луганской народными республиками. 20 апреля власти Крыма заявили, что жители Херсонской области «хотят вернуться в Россию».
19 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия начала второй этап военной операции на Украине. Он добавил, что это «будет очень важный момент» всей военной операции, но деталей не привел.