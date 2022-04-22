МО РФ: началом гуманитарной паузы будет поднятие белых флагов на «Азовстали»

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Началом гуманитарной паузы будет поднятие украинскими формированиями белых флагов на «Азовстали». Об этом заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Фактическим началом гуманитарной паузы является поднятие украинскими вооруженными формированиями белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях “Азовстали”, — сказал он.
Генерал подчеркнул, что в случае обнаружения флагов на любом из направлений металлургического комбината «Азовсталь», Вооруженные силы России и формирования ДНР немедленно прекращают любые боевые действия и обеспечивают безопасный выход к местам сбора гуманитарных колонн.
ВС РФ удалось эвакуировать почти 144 тыс. мирных жителей и осуществить безопасный вывод 1 844 военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен, из Мариуполя, отметил Мизинцев.
«Благодаря принятым мерам, из Мариуполя удалось эвакуировать 143 631 мирного жителя и 341 иностранного гражданина, а также осуществить безопасный вывод 1 844 военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен. Всем им сохранены жизни, обеспечена безопасность и оказывается квалифицированная медицинская помощь. Все это сделано без какого-либо участия киевских властей, но в отношении граждан их же страны», — сказал Мизинцев.
Он также подчеркнул, что Россия готова в любой момент ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц, если они есть на комбинате «Азовсталь», а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ и боевиков националистических батальонов.
«В соответствии с указанной принципиальной позицией, а также руководствуясь чисто гуманными принципами и в ответ на продолжающиеся утверждения украинской стороны о якобы нахождении на “Азовстали” мирного населения, в очередной раз заявляем, что Россия готова в любой момент ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц (если такие реально находятся в подземных сооружениях комбината), а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ, боевиков националистических батальонов, включая раненых украинских военнослужащих, о наличии которых также ежедневно заявляют официальные должностные лица Киева», — сказал Мизинцев.
Безосновательные обвинения
Генерал-полковник заявил, что обвинения властей Украины и стран Запада в адрес ВС РФ и формирований ДНР в создании каких-либо препятствий для выхода мирных жителей из Мариуполя являются безосновательными.
«Статистика свидетельствует о безосновательности обвинений властей Украины и стран так называемого цивилизованного Запада в адрес Вооруженных сил России и формирований Донецкой Народной Республики в создании каких-то препятствий выходу мирных жителей и необеспечении условий для сдачи в плен украинских военнослужащих», — заявил Мизинцев.
По словам генерал-полковника, ложь и обман распространяются Западом, чтобы дискредитировать действия ВС РФ.
«Достаточно посмотреть материалы, размещенные на сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе межведомственного координационного штаба <…> по гуманитарному реагированию, где мы ежедневно, скрупулезно ведем всю хронологию событий», — добавил он, уточнив, что материалы может посмотреть любой желающий, в том числе официальные и неофициальные лица Украины и Запада.
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