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13:46 (мск), источник: Газета.Ру

Шольц рассказал, какое мирное соглашение Германия ждет по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украине необходимо такое мирное соглашение, которое позволит ей в будущем в случае необходимости «самостоятельно себя защищать». Об этом он сказал в интервью журналу Spiegel.

Источник: РИА "Новости"

Он подчеркнул, что российские войска должны покинуть украинскую территорию.

«Мы оснастим их так, чтобы их безопасность была гарантирована», — сказал канцлер, добавив, что Германия готова выступить страной-гарантом без «навязанного мира».

Шольц подчеркнул, что ФРГ несет ответственность за мир и безопасность на территории Европы, в связи с этим он отметил, что не считает оправданным прямое участие военных Германии и НАТО на Украине.

Политик также добавил, что санкции наносят большой ущерб экономике России. «Холодный мир, не скрепленный соглашением, не выведет Россию из санкционного режима», — подытожил Шольц.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина отошла от договоренностей в Стамбуле, из-за чего переговорный процесс зашел в тупик.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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