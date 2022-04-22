Шольц рассказал, какое мирное соглашение Германия ждет по Украине

Он подчеркнул, что российские войска должны покинуть украинскую территорию.
«Мы оснастим их так, чтобы их безопасность была гарантирована», — сказал канцлер, добавив, что Германия готова выступить страной-гарантом без «навязанного мира».
Шольц подчеркнул, что ФРГ несет ответственность за мир и безопасность на территории Европы, в связи с этим он отметил, что не считает оправданным прямое участие военных Германии и НАТО на Украине.
Политик также добавил, что санкции наносят большой ущерб экономике России. «Холодный мир, не скрепленный соглашением, не выведет Россию из санкционного режима», — подытожил Шольц.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина отошла от договоренностей в Стамбуле, из-за чего переговорный процесс зашел в тупик.
24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.