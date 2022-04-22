Алиев заявил о «возможно, последнем шансе» Армении на мир с Азербайджаном

Мирный договор с Арменией Баку намерен подписать только на основании ранее предложенных Еревану пяти принципов, которые подразумевают в том числе пункт об отсутствии территориальных претензий друг к другу, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая V Съезде азербайджанцев мира, который проходит 22 апреля в городе Шуша, сообщает государственное агентство Azertag.
«На основе этих пяти принципов мы намерены вести переговоры. В настоящее время министерства иностранных дел двух стран формируют рабочие группы. Считаю, что в ближайшее время необходимо начать конкретные переговоры. Их не надо затягивать, потому что именно на пяти принципах будет подписан мирный договор», — объявил Алиев.
Если Ереван откажется признать все эти принципы, Азербайджан не подпишет мирный договор, и «реваншистские силы» Армении должны это понимать, пригрозил Алиев:
Это единственный выход для Армении, а может быть, и последний шанс. Если они откажутся, мы не признаем территориальную целостность Армении, мы официально заявим об этом.
В ноябре 2020 года, после 44-дневного конфликта в регионе, Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении огня. Оно предусматривает в том числе развертывание миротворческой миссии вдоль линии соприкосновения с участием почти 2 тыс. российских военных на пять лет с возможностью продления и разблокировку всех экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе. Под контроль Азербайджана перешли город Шуша (арм Шуши), Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. В ноябре 2020 года Россия отправила в регион своих миротворцев. Мирный договор стороны пока не подписали.
Сейчас армянская и азербайджанская стороны ведут переговоры о двух документах, это предложенный Баку в середине марта проект мирного соглашения и ответ Еревана.
Проект Азербайджана состоит из пяти пунктов:
- взаимное признание суверенитета и территориальной целостности стран;
- взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем;
- обязательство воздерживаться взаимных угроз безопасности в будущем;
- делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;
- открытие транспортных коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце марта заявил, что Ереван не отвергает предложенные Баку условия, но обращает внимание на нюансы. Азербайджанская инициатива затрагивает не все вопросы повесток двух стран, пояснил он, указав, что Армения отмечала существование проблем Нагорного Карабаха и прав проживающих в регионе армян, это следует «зафиксировать в контексте армяно-азербайджанского всеобъемлющего урегулирования». Пашинян резюмировал, что позиция Баку состоит в том, что проблема Нагорного Карабаха «уже решена».
Переговоры о мирном соглашении были активизированы после того, как в середине апреля Азербайджан нарушил режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, в районе населенного пункта Фурух (Парух), который находится в зоне ответственности российских миротворцев. Один армянский военный получил ранение, сообщило Минобороны России. В ведомстве отметили, что «инцидент урегулирован».
В конце марта Фурух заняли азербайджанские военные, а позже неподалеку от села произошла перестрелка за стратегически важную высоту Караглух, и в результате, по сообщению Еревана, были потери с обеих сторон. Баку перестрелку и потери в ней отрицал, но изменение статус-кво на линии соприкосновения косвенно подтвердил, сообщив, что «ведется уточнение позиций и мест дислокации». 27 марта российское Минобороны сообщило, что азербайджанские войска покинули Фурух.
Появление азербайджанских военных в зоне ответственности российских миротворцев вызвало протесты со стороны Еревана, который потребовал расследовать «бездействие» российских военных, президенты Армении и России после этого провели телефонные и личные переговоры.
После событий в окрестностях Фуруха Ереван предложил Баку незамедлительно начать мирные переговоры.
В апреле президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в Брюсселе, где договорились создать до конца апреля двустороннюю комиссию по определению границ Армении и Азербайджана, «перед которой будет поставлена задача обеспечения безопасности и стабильности вдоль границы».