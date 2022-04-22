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15:41 (мск), источник: Известия

Путин в разговоре с Мишелем назвал безответственными заявления ЕС по Украине

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 22 апреля, провел телефонный разговор с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Они обсудили ситуацию на Украине.

Источник: Reuters

«Состоялся продолжительный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Подробно обсуждено развитие ситуации на Украине», — сказано в сообщении Кремля.

В ходе встречи Путин обратил внимание на безответственные заявления представителей Евросоюза о том, что нужно разрешить ситуацию на Украине военным путем. Также он отметил игнорирование со стороны Евросоюза преступлений националистов.

«Отмечено, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населённых пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права», — говорится на сайте Кремля.

Помимо этого, российский лидер заявил, что правители стран ЕС сеют русофобию, в том числе в сферах культуры и спорта.

Во время беседы Мишель призвал Путина к проведению переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, на что президент РФ ответил, что такая возможность зависит от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, на которых «украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения».

Ранее в этот день о планах провести телефонный разговор Путина и Мишеля журналистам сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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