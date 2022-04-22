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16:55 (мск), источник: ТАСС

Лавров заявил, что российско-украинские переговоры продвигаются медленно

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подробно проинформировал казахстанскую сторону о ходе российской спецоперации на Украине и поделился с ней оценками российско-украинских переговоров, которые продвигаются медленно.

Источник: РИА "Новости"

«Мы, безусловно, и на встрече центральноазиатской “пятерки” с российской стороной, и сегодня на переговорах рассмотрели ситуацию на Украине и вокруг нее. Мы подробно проинформировали коллег о ходе специальной военной операции, направленной на защиту жителей Донбасса, демилитаризацию, денацификацию Украины. Поделились оценками хода, а вернее медленного продвижения российско-украинских переговоров», — сказал министр в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьера — министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

По его словам, заявления Киева создают впечатление, что ему не нужны переговоры.

«Я сейчас бы говорил не про площадки, а про то, как Украина относится к этим возможностям, — сказал Лавров, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность проведения в Казахстане российско-украинских переговоров. — И мне очень странно слышать каждый день заявления украинских представителей разного сорта, включая президента [Украины Владимира Зеленского] и его советников, которые наводят на мысль о том, что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой».

Лавров также заявил, что переговоры с Киевом застопорились из-за отсутствия его реакции на предложения РФ. «Мы вели переговоры, <…> сейчас они застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам и которое было сформулировано с учетом их поступивших на тот момент комментариев, остается без ответа», — сказал он.

Зеленский не понимает, о чем идет речь, связывая переговоры с РФ и положение военных на «Азовстали», заявил Лавров.

По его словам, РФ ни с кем не ведет переговоров на тему гарантий безопасности для Украины. «Мы ни с кем переговоров не ведем на эту тему», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Лаврова, Россия не потерпит никаких ультиматумов, в том числе от Украины.

Российско-украинские переговоры ведутся с 28 февраля, делегацию Москвы на них возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Несколько встреч состоялось в Белоруссии, затем стороны продолжили общение по видеосвязи. 29 марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров. 12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Киев, отойдя от достигнутых на переговорах в Турции договоренностей, завел этот процесс в тупик.

20 апреля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа с четкими формулировками и ожидает ответа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь уточнила, что это произошло еще 15 апреля.

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