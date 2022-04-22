Лавров заявил, что российско-украинские переговоры продвигаются медленно

«Мы, безусловно, и на встрече центральноазиатской “пятерки” с российской стороной, и сегодня на переговорах рассмотрели ситуацию на Украине и вокруг нее. Мы подробно проинформировали коллег о ходе специальной военной операции, направленной на защиту жителей Донбасса, демилитаризацию, денацификацию Украины. Поделились оценками хода, а вернее медленного продвижения российско-украинских переговоров», — сказал министр в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьера — министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
По его словам, заявления Киева создают впечатление, что ему не нужны переговоры.
«Я сейчас бы говорил не про площадки, а про то, как Украина относится к этим возможностям, — сказал Лавров, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность проведения в Казахстане российско-украинских переговоров. — И мне очень странно слышать каждый день заявления украинских представителей разного сорта, включая президента [Украины Владимира Зеленского] и его советников, которые наводят на мысль о том, что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой».
Лавров также заявил, что переговоры с Киевом застопорились из-за отсутствия его реакции на предложения РФ. «Мы вели переговоры, <…> сейчас они застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам и которое было сформулировано с учетом их поступивших на тот момент комментариев, остается без ответа», — сказал он.
Зеленский не понимает, о чем идет речь, связывая переговоры с РФ и положение военных на «Азовстали», заявил Лавров.
По его словам, РФ ни с кем не ведет переговоров на тему гарантий безопасности для Украины. «Мы ни с кем переговоров не ведем на эту тему», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Лаврова, Россия не потерпит никаких ультиматумов, в том числе от Украины.
Российско-украинские переговоры ведутся с 28 февраля, делегацию Москвы на них возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Несколько встреч состоялось в Белоруссии, затем стороны продолжили общение по видеосвязи. 29 марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров. 12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Киев, отойдя от достигнутых на переговорах в Турции договоренностей, завел этот процесс в тупик.
20 апреля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа с четкими формулировками и ожидает ответа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь уточнила, что это произошло еще 15 апреля.