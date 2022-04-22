Мединский подтвердил проведение разговоров между делегациями РФ и Украины

Политик отреагировал на сделанное ранее сегодня заявление ТАСС о переговорах со ссылкой на источник в переговорной группе РФ. «Подтверждаю», — написал он в комментарии к репосту публикации информагенства.
Также в этот день глава МИД России Сергей Лавров призвал не связывать положение ВСУ на «Азовстали» в Мариуполе и переговоры Москвы и Киева. По словам дипломата, президент Украины Владимир Зеленский не понимает, о чем идет речь. Вместе с тем Лавров отметил, что переговоры российской и украинской сторон застопорились, Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «Азовсталь» с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована. По словам министра обороны, на завершение операции по «Азовстали» нужно 3−4 дня. Глава государства призвал заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела». Кроме того, Путин приказал отменить штурм «Азовстали».
29 марта в Стамбуле прошел четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще.
С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.