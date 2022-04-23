Авиарегулятор США понизил рейтинг безопасности полетов для России

Как сообщает FFA, это решение ограничивает любое расширение услуг или партнерских отношений.
Авиаперевозчики из стран, которым присвоен второй рейтинг, лишаются возможности запускать новые рейсы в Соединенные Штаты, они могут только осуществлять уже существующие рейсы.
«В настоящее время ни одна авиакомпания не выполняет регулярных рейсов между Россией и США», — указали в регуляторе.
Ранее Еврокомиссия дополнила черный список по воздушной безопасности ЕС. Теперь в нем числится 21 российская авиакомпания, в том числе крупнейшие — «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии» и Utair. Самолетам этих перевозчиков отныне запрещено летать в воздушном пространстве Евросоюза и садиться в аэропортах стран-членов ЕС.