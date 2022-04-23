Биологи опровергли миф о трехсекундной памяти рыб Говорят, что память у рыб всего 3 секунды, и вообще они невероятно тупые создания, особенно аквариумные
Фоторепортажи
11Взрывная волна
8Полет Гагарина в цифрах
03:47 (мск), источник: Газета.Ру

Авиарегулятор США понизил рейтинг безопасности полетов для России

Федеральное авиационное управление (FFA) США понизило рейтинг безопасности полетов для России из-за того, что Росавиация признана не соответствующей стандартам безопасности Международной организации гражданской авиации (ICAO), передает пресс-служба регулятора.

Источник: AP 2022

Как сообщает FFA, это решение ограничивает любое расширение услуг или партнерских отношений.

Авиаперевозчики из стран, которым присвоен второй рейтинг, лишаются возможности запускать новые рейсы в Соединенные Штаты, они могут только осуществлять уже существующие рейсы.

«В настоящее время ни одна авиакомпания не выполняет регулярных рейсов между Россией и США», — указали в регуляторе.

Ранее Еврокомиссия дополнила черный список по воздушной безопасности ЕС. Теперь в нем числится 21 российская авиакомпания, в том числе крупнейшие — «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии» и Utair. Самолетам этих перевозчиков отныне запрещено летать в воздушном пространстве Евросоюза и садиться в аэропортах стран-членов ЕС.

Антон Демидов

Во время загрузки произошла ошибка.
 Вернувшийся из Израиля Иван Ургант продает особняк на Рублевке
Экс-советник Гайдара посоветовал НАТО бомбить российские города
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь