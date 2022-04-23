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04:33 (мск), источник: РБК

В правительстве Японии объяснили отказ выйти из «Сахалина-2»

Несмотря на осуждение российской военной операции на Украине и санкций против России, Япония не станет выходить из «Сахалина-2». Правительство опасается, что 27,5% Shell выкупит Китай.

Источник: AP 2022

Япония не будет выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2» из-за опасений, что ее место может занять другая страна. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда на заседании кабинета министров, передает Sankei.

Он обратил внимание на то, что англо-голландская Shell уже начала переговоры о продаже своей доли в «Сахалине-2» китайской нефтяной компании.

«Выход [из проекта] не станет эффективной санкцией, если третья страна приобретет долю», — сказал Хагигуда и отметил, что отказ от инвестиций в «Сахалин-2» приведет к росту цен на ресурсы и, наоборот, принесет пользу России.

Bloomberg сообщил, что заинтересованность китайских нефтяных госкомпаний в покупке доли в «Сахалине-2» заставляет японские Mitsubishi и Mitsui продолжать совместное предприятие с «Газпромом». Им принадлежит 22,5% доли в проекте, а большая часть добываемого там сжиженного природного газа поставляется в Японию. Shell владеет 27,5% акций «Сахалина-2», еще 50% принадлежат «Газпрому».

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В конце марта премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркивал, что страна не будет выходить из проекта, так как он чрезвычайно важен для энергетической безопасности страны, способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам, передавал Nikkei. Гендиректор Tokyo Gas Такаси Утида предупреждал, что выход Японии из проекта приведет к сбоям в поставках газа в Японии. «Полностью заменить российский газ спотовыми поставками физически невозможно», — говорил он.

Завод «Сахалин-2» был построен в 1994 году в рамках соглашения о разделе продукции, которое подписала компания «Сахалин Энерджи» (тогда подконтрольная Shell), правительство России и администрация Сахалинской области. Акционерами «Сахалин Энерджи» при ее создании были Shell (55%), а также японские Mitsui (25%) и Mitsubishi (20%). В апреле 2007 года Росприроднадзора обвинил завод в многочисленных экологических нарушениях и нанесении ущерба природе на $30 млрд. Тогда «Газпром» присоединился к участникам «Сахалин-2» и получил контроль (50% плюс одна акция), доли основателей снизились вдвое.

28 февраля Shell объявила о выходе из совместных предприятий с «Газпромом», в том числе, из «Сахалина-2» из-за военной операции России на Украине и западных санкций. «Мы шокированы гибелью людей на Украине в результате бессмысленного акта военной агрессии, который угрожает европейской безопасности», — заявлял генеральный директор Shell Бен ван Берден.

21 апреля Bloomberg сообщал, что китайские CNOOC, CNPC и Sinopec ведут переговоры с Shell о покупке 27,5% акций «Сахалин-2». При этом агентство отмечало, что обсуждения находятся на ранней стадии и есть вероятность того, что сделка не состоится.

Жанна Антохина

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