США убеждают Индию не полагаться на Россию в вопросах обороны

«Мы были очень откровенны с Индией и другими странами, мы не хотим, чтобы они полагались на Россию в вопросах обороны», — сказал господин Кирби на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале Yahoo Finance.
Пентагон ценит сотрудничество с Индией в сфере обороны и намерен развивать его. США считают, что Индия обеспечивает безопасность в регионе.
В Вашингтоне на прошлой неделе состоялась встреча в формате «два плюс два» (министры иностранных дел и обороны двух стран). По итогам переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Индию отказаться от партнерства с Россией.