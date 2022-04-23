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08:04 (мск), источник: Коммерсантъ

США убеждают Индию не полагаться на Россию в вопросах обороны

США не хочет, чтобы Индия и другие страны полагались на Россию в сфере обороны, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, они откровенно говорят об этом своим партнерам.

«Мы были очень откровенны с Индией и другими странами, мы не хотим, чтобы они полагались на Россию в вопросах обороны», — сказал господин Кирби на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале Yahoo Finance.

Пентагон ценит сотрудничество с Индией в сфере обороны и намерен развивать его. США считают, что Индия обеспечивает безопасность в регионе.

В Вашингтоне на прошлой неделе состоялась встреча в формате «два плюс два» (министры иностранных дел и обороны двух стран). По итогам переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Индию отказаться от партнерства с Россией.

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