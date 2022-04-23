Медведев заявил, что Европа без российского газа «не протянет и недели»

Медведев заявил, что ЕК «допустила оплату газа в рублях и считает, что указ президента России все-таки может применяться европейским бизнесом».
«Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров. Особенно с учетом того, что, по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более 6 месяцев. Ну, а если серьезно, то и недели не протянут», — написал зампредседателя Совбеза в своем Telegram-канале.
В конце марта Медведев назвал санкции ЕС в отношении России «лучшим способом» оставить Европу без газа. «Лучший способ оставить Европу без газа: заморозить “Северный поток — 2”, заморозить активы Центрального Банка России, заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет, отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта, провести обыски в офисах “Газпрома” в Германии», — заявил он.
Новая схема оплаты газа для недружественных государств, поддержавших санкции против России (к ним присоединились страны ЕС, Великобритания, США, Канада и некоторые другие), была утверждена указом президента России Владимира Путина от 31 марта 2022 г. Согласно документу, для оплаты в рублях иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К». Схема оплаты газа следующая: иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, а Газпромбанк продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому». Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным, следует из документа.
В середине апреля Bloomberg со ссылкой на неопубликованный доклад ЕК сообщал, что схема оплаты газа, предложенная Россией, может нарушать санкции, введенные после начала спецоперации на Украине. В частности, в ЕК указывали на то, что она создает возможность «обойти ограничения против российских ЦБ, правительства и их доверенных лиц».
В пятницу агентство Reuters сообщило, что европейские компании смогут оплачивать российский газ в рублях без нарушения санкций ЕС. Для этого им нужно будет заплатить в долларах или евро, которые потом будут конвертированы в рубли.
Письмо с разъяснениями странам ЕС разослала Европейская комиссия. Агентство уточняет, что, согласно новым требованиям России, по существующим контрактам все еще возможно вносить оплату в долларах или евро. В ЕК добавили, что покупатели российского из числа европейских компаний смогут открыть счета в российском банке, на них вносить иностранную валюту, конвертировать ее в рубли и производить оплату. Эта схема исключает возможность блокировки западными странами платежей для оплаты газа.
Ранее министры стран «большой семерки» (G7; Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) назвали решение России о переводе расчетов за газ в рубли неприемлемым, эту позицию поддерживали многие чиновники ЕС и европейские компании.
Первые платежи по новой схеме за поставленный «Газпромом» газ должны начаться во второй половине апреля — начале мая, уточнял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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