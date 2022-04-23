11:13 (мск), источник: ТАСС
Трамп не признавал свою ответственность за штурм Капитолия
Бывший президент США отметил, что «никогда не брал на себя ответственность».
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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не признавал свою ответственность за беспорядки, произошедшие при штурме Капитолия 6 января 2021 года.
«Нет, это неправда. Я никогда не брал на себя ответственность», — сказал он в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в пятницу.
Ранее газета The New York Times сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевина Маккарти с однопартийцами. По данным издания, Маккарти заявил, что Трамп в беседе с ним частично признал свою ответственность за произошедшее 6 января 2021 года. Как утверждает газета, запись была сделана 11 января 2021 года.
Сторонники Трампа 6 января прошлого года ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.