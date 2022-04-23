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11:22 (мск), источник: ТАСС

СК изучит данные о деятельности британских диверсантов SAS на Украине

По данным СМИ, Британия направила в район Львова специалистов из состава Особой воздушной службы для содействия украинским спецслужбам в организации диверсий.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать сведения о заброске Британией на Украину 20 специалистов по диверсиям. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе СК.

«Данные будут тщательно проверены. Следственный комитет России в рамках своей компетенции обеспечит непрерывный поиск лиц, причастных к поддержке действующего нацистского режима в Киеве, к диверсионной деятельности на территории Украины и совершаемым особо тяжким преступлениям в отношении мирных граждан и военнослужащих ВС РФ», — отметили в СК.

По данным СМИ, Британия направила в район Львова специалистов из состава Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS) для содействия украинским спецслужбам в организации диверсий на территории Украины.

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