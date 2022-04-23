США готовят провокации против российских вооруженных сил

«Министерство обороны России располагает сведениями о подготовке Соединенными Штатами Америки провокаций с целью обвинения российских Вооруженных сил в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия. Этот план уже разработан и является реакцией на успехи России в проведении специальной военной операции», — сказал генерал.
Он отметил, что в марте-апреле текущего года руководством западных стран на регулярной основе делаются провокационные заявления о возможности применения Россией оружия массового поражения.
Так, помощник президента по национальной безопасности Салливан прокомментировал слова президента Байдена, что США «соответствующим образом» отреагируют на возможное использование нашей страной ОМП. А американский постоянный представитель при ООН Гринфилд 27 февраля заявила о намерении России использовать любые инструменты «под чужим флагом», включая химическое и биологическое оружие для запугивания украинского населения и мировой общественности.
«На этом фоне Государственный департамент США положительно рассмотрел предварительно одобренную заместителем госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Дженкинс передачу Украине до 400 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, 390 приборов РХБ разведки и 15 разведывательных машин “Страйкер”, — сказал Кириллов.