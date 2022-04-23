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12:01 (мск), источник: © РИА Новости

Отмена штурма «Азовстали» сорвала провокацию Запада, заявили в Минобороны

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Один из сценариев провокаций, который готовили США и страны НАТО для обвинения России в применении оружия массового поражения на Украине, подразумевал «скрытное применение» для решения оперативной задачи на «Азовстали» в Мариуполе, однако приказ не штурмовать завод сорвал эти планы, сообщил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Источник: © РИА Новости

По его словам, США и страны НАТО рассматривают три сценария провокаций с реальным применением химического, биологического или же ядерного оружия на Украине для последующего обвинения в этом России.

«Второй (из этих сценариев — ред.) — “Максимально скрытное применение ОМП в малых объемах” для подавления воли и способности сопротивлению в рамках решения конкретной оперативной задачи. Такой сценарий рассматривался на предприятии “Азовсталь”. Но приказ Верховного Главнокомандующего отменил штурм предприятия сорвал планы Пентагона по его реализации», — сообщил Кириллов.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Ранее в четверг министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя.

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