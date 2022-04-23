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Отмена штурма «Азовстали» сорвала провокацию Запада, заявили в Минобороны
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Один из сценариев провокаций, который готовили США и страны НАТО для обвинения России в применении оружия массового поражения на Украине, подразумевал «скрытное применение» для решения оперативной задачи на «Азовстали» в Мариуполе, однако приказ не штурмовать завод сорвал эти планы, сообщил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.