В Госдуме допустили объединение Крыма и юга Украины

Ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что киевские власти испытывают панический страх перед интеграцией освобожденных регионов юга Украины с Россией.
«Южные регионы Украины исторически принадлежали России. Это исконно русские земли, которые осваивались и развивались Россией. Потому их возвращение в состав России предопределено. Крым и освобожденные от украинских националистов регионы, на сегодня это Херсонская и часть Запорожской области, в перспективе могут объединиться в один новый федеральный округ. Это исторически оправданно и отвечает духу времени. На юге Украины проживает русско-культурное и близкое нам ментально население», — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, сегодня настала пора восстановить экономические связи и сотрудничество регионов бывшей Таврической губернии, в которую некогда входили Крым, а также территории нынешней Херсонской и приазовской части Запорожской областей Украины.
«Это будет мощный, монолитный и самодостаточный новый федеральный округ Российской Федерации. Назвать его можно либо Крымский федеральный округ, либо Таврический федеральный округ», — сказал депутат.
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.