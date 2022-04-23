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14:35 (мск), источник: Daily Storm

Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО

Большинство депутатов одобрило возможное членство в альянсе.

Источник: Reuters

Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в блок НАТО, сообщается на официальном сайте госоргана. Отмечается, что государство намерено подать заявку на членство вместе со Швецией, вступление которой в состав североатлантического альянса также обсуждается в последнее время.

«Большинство депутатов положительно отнеслись к вступлению Финляндии в НАТО. Также было сочтено желательным, чтобы Финляндия подала заявку на членство вместе со Швецией», — приводится сообщение на сайте парламента.

22 апреля заместитель председателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Эркки Туомиоя сообщил, что страна вступит в состав Североатлантического альянса в ближайшее время.

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