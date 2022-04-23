The Telegraph: 10 стран ЕС продали России оружие на €350 млн в обход эмбарго

Германия и Франция отправляли оборудование, в том числе бомбы, ракеты, снаряды и оружие, в Россию, несмотря на запрет на поставки оружия в Россию, введенный после «присоединения» Крыма к РФ в 2014 году.
Немецкие компании воспользовались лазейкой в эмбарго ЕС на экспорт оружия в Россию, продав Москве оборудование «двойного назначения» на сумму €121 млн, включая винтовки и бронированную технику, следует из данных ЕС. Было также установлено, что Франция несет ответственность за отправку грузов на сумму €152 млн в Россию в рамках 76 экспортных лицензий. Париж разрешил экспортерам выполнять контракты, согласованные до 2014 года, используя закулисную формальность в эмбарго ЕС. Наряду с бомбами, ракетами и торпедами французские фирмы отправили тепловизионные камеры для более чем 1 тыс. российских танков, а также навигационные системы для истребителей и ударных вертолетов.
Как и Германия и Франция, Италия была ответственна за отправку оружия на сумму €22,5 млн в Москву после введения эмбарго ЕС, в то время как Великобритания осуществила продажи на €2,4 млн евро. Австрия, Болгария и Чехия экспортировали оружия в Россию на €49,3 миллиона евро в период с 2015 по 2022 год.
Согласно данным Еврокомиссии, страны ЕС в 2021 году продали России оружия и боеприпасов на сумму €39 млн.
С начала специальной военной операции России на Украине ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров двойного назначения в Москву. Лазейка, позволяющая обходить эмбарго, в итоге была закрыта 8 апреля.
Отчет ЕС появился после того, как заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев сообщил, что Москва расширила свои цели, чтобы установить «полный контроль» над южной Украиной, а также Донбассом.