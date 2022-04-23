Химики разработали металлические «наноайсберги»Новый способ синтеза высокоактивных металлоуглеродных катализаторов изобрели ученые из Санкт-Петербургского государственного университета с коллегами из других институтов
Фоторепортажи
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
11Взрывная волна
20:08 (мск), источник: Life.ru

Глава МИД Финляндии призвал не медлить с подачей заявки на вступление в НАТО

Страна в течение многих лет говорила о готовности рассмотреть этот вопрос, если ситуация с безопасностью изменится, напомнил министр.

Источник: Reuters

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что не видит смысла медлить с подачей заявки на членство в НАТО. По его словам, если не сделать это сейчас, то в будущем порог вхождения в оборонный альянс может увеличиться.

«Финляндия в течение многих лет говорила о своей готовности рассмотреть вопрос о членстве [в НАТО], если ситуация с безопасностью изменится. Сейчас ситуация с безопасностью в Европе резко изменилась после того, как Россия вторглась на Украину. Что ещё хуже должно произойти, чтобы Финляндия хотя бы задумалась о вступлении в НАТО?» — сказал он в эфире YLE.

По словам министра, порог для подачи Финляндией заявки на вступление в НАТО в будущем может вырасти, если страна не попытается сделать это сейчас. При этом, по данным агентства, на сегодняшний день вступление в альянс поддерживают 114 депутатов парламента из 200.

Как сообщал Лайф, ранее британская газета The Times писала, что Швеция и Финляндия планируют вступить в НАТО уже летом. В самом альянсе заявляли, что готовы быстро принять эти страны в свой состав, если получат соответствующий запрос. В свою очередь, Россия предупредила государства о последствиях вступления в альянс. Однако накануне в Финляндии анонсировали подачу заявки на членство в НАТО в ближайшие недели.

Справка
Как Украина, Россия и мир отреагировали на события в украинской БучеСША и ЕС обвиняют Россию в военных преступлениях, обещая новые санкции. Москва говорит об инсценировке и готовит данные для расследования действий нацбатальонов
 Как пастух подружил пришельца со всей деревней и прятал его до возвращения
Неизвестные российские дизайнеры одежды завалены заказами после ухода евро
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь