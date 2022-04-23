20:08 (мск), источник: Life.ru
Глава МИД Финляндии призвал не медлить с подачей заявки на вступление в НАТО
Страна в течение многих лет говорила о готовности рассмотреть этот вопрос, если ситуация с безопасностью изменится, напомнил министр.
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Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что не видит смысла медлить с подачей заявки на членство в НАТО. По его словам, если не сделать это сейчас, то в будущем порог вхождения в оборонный альянс может увеличиться.
«Финляндия в течение многих лет говорила о своей готовности рассмотреть вопрос о членстве [в НАТО], если ситуация с безопасностью изменится. Сейчас ситуация с безопасностью в Европе резко изменилась после того, как Россия вторглась на Украину. Что ещё хуже должно произойти, чтобы Финляндия хотя бы задумалась о вступлении в НАТО?» — сказал он в эфире YLE.
По словам министра, порог для подачи Финляндией заявки на вступление в НАТО в будущем может вырасти, если страна не попытается сделать это сейчас. При этом, по данным агентства, на сегодняшний день вступление в альянс поддерживают 114 депутатов парламента из 200.
Как сообщал Лайф, ранее британская газета The Times писала, что Швеция и Финляндия планируют вступить в НАТО уже летом. В самом альянсе заявляли, что готовы быстро принять эти страны в свой состав, если получат соответствующий запрос. В свою очередь, Россия предупредила государства о последствиях вступления в альянс. Однако накануне в Финляндии анонсировали подачу заявки на членство в НАТО в ближайшие недели.